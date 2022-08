Zauberkünstler kehrt an Weißenfelser Ort seiner Kindheit zurück

Weißenfels/MZ - Wenn Roland Wozniak am unteren Eingang des Weißenfelser Georgenbergtunnels steht, dann hat er auf dieses Stück Erde einen ganz besonderen Blick. Anders als all die Autofahrer, die die unterirdische Verkehrsverbindung tagtäglich passieren. Der heutige Thüringer, Jahrgang 1959, ist am Georgenberg ausgewachsen. In einem längst verschwundenen Haus am heutigen Tunneleingang. Dort, wo sein Großvater Alexander bis Anfang der 1920er Jahre eine Schuhfabrik besaß.