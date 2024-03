Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Zwei neue Parkscheinautomaten sind am Dienstag im Erholungspark Mondsee bei Hohenmölsen in Betrieb gegangen. Während es sich bei einem Gerät um einen klassischen Münzautomaten handelt, kann an dem anderen darüber hinaus auch mit Kredit- oder EC-Karte bezahlt werden – zudem ist eine Bezahlung via Smartphone möglich und zwar über die Dienste Google Pay und Apple Pay.