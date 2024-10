Die Zahl der Waidmänner und insbesondere -frauen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Welche Gründe es dafür gibt und was Anwärter dafür leisten müssen.

Taucha/MZ. - Die Zahl der Jäger im Burgenlandkreis, die in fünf Jägerschaften organisiert sind, hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Momentan verfügen hierzulande 783 Personen über einen Jagdschein, worunter 89 Frauen sind. „Die Mitgliederzahlen sind steigend und auch der Frauenanteil nimmt zu“, sagt Frank Kowaczek. Der Tauchaer ist seit circa elf Jahren Kreisjägermeister. In der jüngsten Kreistagssitzung wurde er erneut in das Ehrenamt gewählt – war aber auch der einzige Kandidat.