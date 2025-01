Wohngenossenschaft Kohle Geiseltal plant Millionen Investitionen in Weißenfels

In der Burgwerbener Straße befinden sich einige von insgesamt 560 Wohnungen, die die WG Kohle-Geiseltal in Weißenfels vermietet.

Weißenfels - Moderne und bezahlbare Wohnungen für die Mieter anbieten, ist das Ziel der Wohnungsgenossenschaft Kohle Geiseltal – und das seit 70 Jahren. Offizielles Jubiläum war am 16. Dezember – feiern will man es mit gleich mehreren Festen. „Für unsere Mieter in Weißenfels planen wir eine große Sommerparty, wobei der Termin noch nicht feststeht“, verrät Vorstandsvorsitzender Daniel Göhring.