Lützen - Es ist noch nicht ganz Oktober, doch die Zeit der Oktoberfeste ist schon wieder gekommen. Mengen von Litern Bier fließen dieser Tage in die Maßkrüge und die Menschen lassen sich dazu vielerorts gerne Brezeln oder Leberkäse schmecken. Nicht nur in München beim weltweit bekanntesten Oktoberfest, sondern auch im Raum Weißenfels kann man leidenschaftlich die Bierkrüge klirren lassen - beispielsweise in Röcken, Gröben oder Lützen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.