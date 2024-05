Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Der Burgenlandkreis möchte im Rahmen des Strukturwandels das Bus-Angebot der kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft (PVG) verbessern. Möglich macht dies eine Förderrichtlinie der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, die sich nach Angaben des Kreises ausschließlich an die vom Kohleausstieg betroffenen Landkreise richtet. Die Maßnahmen rühren unter andrem von zwei Workshops her, die im vorigen Jahr in Weißenfels und in Zeitz veranstaltet wurden. Die Mitteldeutsche Zeitung liefert an dieser Stelle einen Überblick überdie wichtigsten geplanten Neuerungen.