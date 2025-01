Bestattungen in Weißenfels

Ein Blick auf den Weißenfelser Friedhof am Sausenhölzchen

Weißenfels/MZ. - Die Diskussion um die neue Friedhofssatzung sowie die neue Friedhofsgebührensatzung der Stadt Weißenfels geht in die zweite Runde. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich auf seiner jüngsten Sitzung mit dieser ausgesprochen schweren Kost beschäftigt, jedoch noch keinen Beschluss gefasst. Damit können die Satzungen auch nicht wie ursprünglich geplant im Februar, sondern erst im März im Weißenfelser Stadtrat endgültig verabschiedet werden. Zuvor soll in allen Ortschaften - außer in Wengelsdorf, wo es keinen Friedhof gibt - zum zweiten Mal über die Entwürfe beraten werden.