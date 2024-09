Regenwasser wird in Gröbitz in den Baxgraben geleitet. (Symbolfoto)

Gröbitz - Werden im Gröbitzer Baxgraben illegal Abwässer entsorgt? Diesen Verdacht will die Stadt Teuchern zusammen mit dem Abwasserzweckverband Naumburg und der unteren Wasserbehörde jetzt prüfen. Das teilte Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der Stadtratssitzung am Dienstag mit. Hintergrund ist, dass der Graben trotz der trockenen Sommermonate erhebliche Mengen an Wasser führt.