Eine Studie hat den Klinkerbau am Weißenfelser Bahnhof untersucht. Welches Ergebnis es nun gibt und was die Stadt vom Eigentümer fordert.

Weißenfels/MZ. - Das ehemalige Textilkontor an der Nordseite des Weißenfelser Bahnhofs eignet sich grundsätzlich als künftiger Standort des Weißenfelser Museums. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie. Nach Schätzungen des Berliner Büros Duncan McCauley würde eine komplette Instandsetzung des Klinkerbaus rund 27 Millionen Euro kosten. Ein zusätzlicher Vorschlag der Macher der Studie: Das Gebäude könnte um zwei Etagen aufgestockt und dieser Raum etwa für die Unterbringung von Archivalien der Stadt genutzt werden. Der Aufbau ist in der Kostenschätzung jedoch nicht enthalten.