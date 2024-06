Zembschen - In den Verkauf des Wasserturms im Hohenmölsener Ortsteil Zembschen (die MZ berichtete) schaltet sich nun die Politik ein. Der Weißenfelser SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben äußerte in einem Schreiben an die Staatskanzlei bereits vor dem Verkauf Bedenken, das Industriedenkmal könne in die „falschen Hände“ gelangen und fordert, das Land müsse ein denkmalrechtliches Vorkaufsrecht prüfen.

Im Antwortschreiben der Staatskanzlei, das der MZ vorliegt, heißt es, man teile die Bedenken, habe derzeit jedoch keine Handhabe. Die Voraussetzungen für ein Vorkaufsrecht, etwa eine drohende Allgemeinwohlgefährdung, lägen nicht vor, solange der Käufer und dessen Absichten nicht bekannt seien, heißt es weiter. Zugleich bietet die Staatskanzlei jedoch ihre Unterstützung an, sollte sich der Mitteldeutsche Umwelt- und Technikverein (MUT) als bisheriger Eigentümer des Wasserturms überfordert sehen. Letzteres ist wohl inzwischen hinfällig, da der Turm samt 3.700 Quadratmetern Grundstück am 24. Mai bei einer Auktion in Leipzig für 14.000 Euro von einem bislang unbekannten Bieter aus Mecklenburg-Vorpommern ersteigert worden ist. Zuvor hatten die Mitglieder des MUT in einer außerordentlichen Versammlung mehrheitlich für den Verkauf gestimmt – trotz Widerspruchs der Stadt Hohenmölsen, die ebenfalls Mitglied im Verein ist.

Vorsitzende Monique Saar sagte auf MZ-Anfrage, dass man sich vorerst nicht zu der Angelegenheit äußern könne, weil das Verkaufsverfahren noch laufe.