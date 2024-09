Poserna - Das Löschwasserkissen in Poserna-Siedlung soll nach dem Willen des Ortschaftsrats verlegt werden. Dieser brachte ein entsprechendes Begehren am Montagabend auf den Weg. Damit, so erläuterte Ortsbürgermeister Robert Kappler (Bürgerliste), solle der Lützener Bürgermeister aufgefordert werden, eine Verlegung des Kissens durch den Stadtrat in die Wege zu leiten.

