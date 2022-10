Wieder stehen Mülltonnen in Flammen

Hohenmölsen/MZ - Nach bereits mehrfachen Mülltonnenbränden in den vergangenen Wochen in Hohenmölsen sind am Mittwochabend auf einem Stellplatz in der Otto-Nuschke-Straße mehrere Papiertonnen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, teilte die Polizei mit. Angaben zur möglichen Brandursache machten die Beamten nicht. Zuletzt hatten unter anderem Mitte September Am Bäumchen sowie Anfang September im Karl-Liebknecht-Ring jeweils mehrere Mülltonnen gebrannt. In einer Nacht Ende August musste die Feuerwehr sogar gleich drei Mal wegen brennender Müllkübel ausrücken. In der Stadt wird deshalb gemutmaßt, dass hinter den Bränden ein Feuerteufel stecken könnte.