Ein österlich geschmückter Strauch auf einem Grundstück unterhalb der Kirche in Granschütz

Weissenfels/Lützen - Nicht etwa Weihnachten, sondern Ostern ist das höchste kirchliche Fest. Es ist das Fest, mit dem Christen die Auferstehung Jesu Christi feiern, nachdem er zuvor an seine Feinde verraten und am Karfreitag gekreuzigt worden war. In der Nacht zum Ostersonntag beginnt die sogenannte österliche Freudenzeit, die bis Pfingsten andauert.