Unfall zwischen Köselitz und Coswig Nach Frontalzusammenstoß zweier Lkw - A9 bleibt weiter voll gesperrt, Verkehr rollt durch Dessau-Roßlau

Zwei Lkw sind am Mittwoch 30. April, im Baustellenbereich der A9 zwischen Köselitz und Coswig verunglückt. Die Auswirkungen sind auch am Donnerstag weiter in Dessau-Roßlau zu spüren.