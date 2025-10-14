weather spruehregen
  4. Öffentlicher Alkoholkonsum: Wie Trinker in Weißenfels Anwohner und Unternehmer belästigen

Anlieger leiden unter dem vielfachen Alkoholkonsum an der Promenade in Weißenfels. Welche Erlebnisse sie schildern und was die Stadt dagegen tut.

Von Andrea Hamann-Richter und Alexander Kempf 14.10.2025, 06:00
Der Vorplatz der Norma-Kaufhalle in der Weißenfelser Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt. Häufig wird dort in Gruppen Alkohol gekauft und konsumiert.
Foto: Vincent Grätsch

Weissenfels/MZ. - Alkoholismus, Pöbeleien, Streitigkeiten, Müll und das fast täglich – diese Probleme beklagen Anwohner und Gewerbetreibende an der Weißenfelser Promenade. Was sie schildern und was gegen dieses Ärgernis getan werden könnte, lesen Sie hier.