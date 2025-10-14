Anlieger leiden unter dem vielfachen Alkoholkonsum an der Promenade in Weißenfels. Welche Erlebnisse sie schildern und was die Stadt dagegen tut.

Der Vorplatz der Norma-Kaufhalle in der Weißenfelser Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt. Häufig wird dort in Gruppen Alkohol gekauft und konsumiert.

Weissenfels/MZ. - Alkoholismus, Pöbeleien, Streitigkeiten, Müll und das fast täglich – diese Probleme beklagen Anwohner und Gewerbetreibende an der Weißenfelser Promenade. Was sie schildern und was gegen dieses Ärgernis getan werden könnte, lesen Sie hier.