Öffentlicher Alkoholkonsum Wie Trinker in Weißenfels Anwohner und Unternehmer belästigen
Anlieger leiden unter dem vielfachen Alkoholkonsum an der Promenade in Weißenfels. Welche Erlebnisse sie schildern und was die Stadt dagegen tut.
14.10.2025, 06:00
Weissenfels/MZ. - Alkoholismus, Pöbeleien, Streitigkeiten, Müll und das fast täglich – diese Probleme beklagen Anwohner und Gewerbetreibende an der Weißenfelser Promenade. Was sie schildern und was gegen dieses Ärgernis getan werden könnte, lesen Sie hier.