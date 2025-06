23. Gerstewitzer Mühlentagslauf am Pfingstmontag

Lauf im Gedenken an verstorbenen MZ-Fotografen

Am Pfingstmontag geht es wieder rund um die Gerstewitzer Mühle beim Mühlentagslauf der SFG Nellschütz.

Nellschütz - Zum 23. Gerstewitzer Mühlentagslauf lädt die SFG Nellschütz am Pfingstmontag ein. Erstmals kündigen Flyer den Lauf regional und überregional an, schließlich geht die Wertung des diesjährigen Laufes in den Landescup ein.