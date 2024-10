Lieferengpässe bei Arzneimitteln Wie knapp Medikamente in den Apotheken in der Region Weißenfels sind

Von den Lieferengpässen bei Arzneimitteln sind auch Apotheken in der Region Weißenfels betroffen. Woran es am meisten fehlt, was für Folgen das hat und welche Lösungen man sieht.