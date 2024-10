Deuben - Erste Hilfe leisten, Knoten binden und der richtige Umgang mit Feuer - darüber wissen bei der Kinderfeuerwehr Deuben schon die Kleinsten bescheid. Zu verdanken ist das Antje Vetter. Die 47-Jährige betreut seid zwei Jahren die Kinder der Deubener Kinderfeuerwehr. Jetzt wurde sie offiziell zur Kinderwartin ernannt.

Was ihr dabei wichtig ist: „Neben den Erlernen von Fachwissen und dem Schulen des Sicherheitsbewusstseins geht es mir vor allem auch darum, den Zusammenhalt der Kinder zu stärken, aber auch Disziplin zu vermitteln“, sagt Vetter. „Die Kinder sollen achtsam miteinander sein und aufeinander aufpassen.“

Einzige Gemeinschaft im Dorf

Ein großer Teil der 18 Kindern zwischen sechs und zehn Jahren stammen aus sozial schwachen Familien. Sie finden bei der Kinderfeuerwehr eine Gemeinschaft - für viele die einzige im Dorf. Denn: „Die Feuerwehr ist einer der wenigen Vereine, deren Mitglieder keine Beiträge entrichten müssen“, so Vetter.

Damit die Kinder auch tatsächlich am Vereinsleben teilnehmen können, werden sie jeden Freitag mit dem Mannschaftstransportfahrzeug aus den Deubener Ortsteilen abgeholt und nach den Treffen wieder nach Hause gefahren. „Wir haben dafür die Genehmigung, weil die Kinder so weit auseinander wohnen“, sagt Susanne Wolf, die ebenfalls in der Ortswehr aktiv ist und Vetter bei ihrer Arbeit mit den Kindern unterstützt. „Viele Eltern arbeiten in Schichten oder haben kein Auto, so dass die Kinder auf den Fahrdienst angewiesen sind.“

Eine warme Mahlzeit nach jedem Treffen

Und nicht nur das: Nachdem die Kinder ihre Schulungen bekommen haben, gibt es für alle jeden Freitag für einen Euro ein warmes Abendessen im Feuerwehrgebäude. „Das wird frisch gekocht von Elke Dietrich - unserer gute Seele und Mutti für alle“, sagt Vetter.

Und sie verweist auf viele weitere helfende Hände innerhalb der Ortswehr. Gemeinsam ermöglichen sie den Kindern auch Höhepunkte wie die Teilnahme am jährlichen Feuerwehrverbands- und Ausbildungstag aber auch interne Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Osterbasteleien, Kindertagsfeste und als Highlight das jährliche Jugendcamp im Sommer, bei denen die Kinder ein ganzes Wochenende lang zelten.

Schulter zum Anlehnen für die Kinder

Das Engagement zahlt sich offenbar aus: Die Mitgliederzahl bei den Kindern der Deubener Ortswehr ist in den letzten zwei Jahren von acht auf 18 gestiegen. „Es ist die familiäre Gemeinschaft, die mich gereizt hat, die Aufgabe zu übernehmen“, sagt Vetter. Sie selbst ist schon seit der Kindheit mit der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr vertraut, weil schon ihr Vater aktives Mitglied war. Später trat sie selbst der Deubener Ortswehr bei, setzte aber aus, als sie Mutter wurde. Nachdem ihre eigenen Kinder dann aktive Mitglieder der Ortswehr wurden, trat sie 2018 auch selbst wieder in den aktiven Dienst ein. „Ich finde es gut, dabei helfen zu können, Hab und Gut zu retten und sehe das Engagement hier auch als Ausgleich zu meiner Arbeit als Gebäudereinigerin an“, sagt sie.

Am meisten bestärke sie aber das Gefühl, von ihren Schützlingen gebraucht zu werden. „Wir leisten hier viel Sozialarbeit, bieten auch mal eine Schulter zum Anlehnen. Und viele Kinder, die anfangs schüchtern und zurückhaltend waren, wachsen hier mit der Zeit über sich hinaus. Es ist einfach schön, das zu erleben.“