Langendorf/MZ - Ein neues Gelände, ein größeres Angebot, ein neues Datum und eine längere Veranstaltungsdauer – der diesjährige Wichtelmarkt in Langendorf ist einer Frischekur unterzogen worden. So findet er nun nicht mehr an einem Sonntag, sondern am Sonnabend, 7. Dezember, statt. Es wird jetzt außerdem anstelle des Pfarrhausgeländes der Gemeindehof der Austragungsort. Außerdem dauert das Geschehen nun nicht mehr nur eine Stunde, sondern es wurde auf 14.30 bis 21 Uhr ausgedehnt. Und das alles, obwohl es diesen Wichtelmarkt in diesem Jahr fast gar nicht mehr gegeben hätte.

