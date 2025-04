Matthias Kretzschmar ist dafür verantwortlich, dass die Gefechtsdarstellung beim Scharnhorstfest am Wochenende in Großgörschen so abläuft, wie sie soll.

Großgörschen - Wenn vom 2. bis 4. Mai das Scharnhorstfest in Großgörschen gefeiert wird, stehen wieder zahlreiche Männer in Uniform im Mittelpunkt, die das Schlachtgeschehen von 1813 nachstellen. Gezeigt werden kann jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was damals passiert ist, gewissermaßen ein anderthalbstündiger Extrakt einer Schlacht, die tatsächlich fast einen ganzen Tag andauerte, mehr als 30.000 Tote und Verwundete forderte und trotzdem keinen Sieger sah. Und so, wie damals Herrscher und ihre Generäle die Schlacht lenkten, lenkt sie heute Matthias Kretzschmar. Er ist Drehbuchautor und Regisseur zugleich, choreographiert die Darstellung der Schlacht von Großgörschen.