Axel Köpke bietet zusammen mit Detlev Niggeling in der gemeinsamen Adventsbude unter anderem seltene Bilderrahmen und Schmuck an.

Weißenfels/MZ. - Von weit her angereist nach Weißenfels sind Detlev Niggeling aus Rendsburg und Axel Köpke aus Ratzeburg, um im Kunst- und Handwerkerdorf des Weihnachtsmarktes dabei zu sein. Sie verkaufen in der Adventsbude, die sich teilen, verschiedene Raritäten: Bei Detlev Niggeling sind das überwiegend besondere Bilderrahmen. Axel Köpke hat hingegen antiken Schmuck im Angebot.

Bilderrahmen aus Dänemark sind in Weißenfels zu haben

Detlev Niggeling, der früher in seiner Heimat ein Antiquitätengeschäft führte, hat diese Rahmen selbst auf unterschiedlichsten Flohmärkten gefunden und gekauft, um diese weiter zu veräußern, erzählt er. Diese Bilderrahmen wurden bis in die 1970er-Jahre in Dänemark hergestellt, dann wurde die Produktion eingestellt. Ihr Markenzeichen ist das nach außen gewölbte Glas und teils sind dahinter noch historische Fotos oder Kunststickereien eingerahmt. Diese Rahmen seien hochwertig verarbeitet, bestehen neben dem besonderen Glas aus Metall wie Bronze und Messing. Dadurch, dass sich Detlev Niggeling gewissermaßen auf diese Rahmen spezialisiert hat, haben die Kunden des 69-Jährigen eine entsprechend große Auswahl.

Raritätensuche von Flohmarkt zu Flohmarkt

In den vergangenen Tagen konnte Detlev Niggeling aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Adventsbude präsent sein. So hat sein Mitstreiter Axel Köpke die Vertretung übernommen. Der 65-jährige Köpke, der viele Jahre einen Blumenhandel betrieben hat, berichtet auch, dass beide sich auf Flohmärkten kennengelernt hatten. Diese Veranstaltungen bereisen sie immer auf der Suche nach seltenen Gegenständen. „Wir kaufen und wir verkaufen“, sagt Axel Köpke. Dafür kommen sie beispielsweise regelmäßig auch nach Markkleeberg, wo nach ihren Aussagen der europaweit größte Flohmarkt stattfindet. Es treffen dort Händler und Besucher aus Österreich, Tschechien, Holland und Belgien aufeinander. Es sei unter ihnen bereits ein breites Netzwerk entstanden, von dem sie alle profitieren und über das sie an Raritäten gelangen.

Schmuckstücke mit Edelsteinen auf dem Weihnachtmarkt in Weißenfels

Dies macht den beiden Männern großen Spaß. „Wir sind seit 20 Jahren fahrende Händler“, sagt Axel Köpke. Er verweist auf seine Schmuckstücke, die er dieses Jahr vorrangig anbietet: Das sind Ketten, Ringe, Armbänder und auch Ohrringe, die aus hochwertigem und elegantem Muranoglas, aus echten und unechten Perlen, aus Bronze oder mit in die Schmuckstücke eingearbeitete hochwertige Edelsteine wie beispielsweise Amethyst und Lapislazuli bestehen. Den Schmuck sammele auch er nach bestimmten Themenschwerpunkten, um seinen Kunden eine gewisse Auswahl anbieten zu können, so Köpke. „Wir fühlen uns sehr wohl hier, Weißenfels hat sehr schöne Ecken zu bieten“, sagt er. Die Stadt habe er in seiner Freizeit schon ein wenig erkundet.

Auch Zinnsoldaten gehören zum Angebot. Vincent Grätsch

Das Adventsbüdchen von Detlev Niggeling und Axel Köpke ist noch bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am Sonntag, 22. Dezember, im Kunst- und Handwerkerdorf zu finden. Der Weihnachtsmarkt ist Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr und Freitag und Sonnabend von 11 bis 20 Uhr geöffnet.