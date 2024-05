Weißenfels - Die Freibadsaison startet in Weißenfels am 30. Mai 2024. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, bietet der Sport- und Freizeitbetrieb auch in dieser Saison wieder verschiedene Kurse an. Dazu gehören Seepferdchen-Kurse, Aqua Power und Aqua Senior.

Das Seepferdchen-Abzeichen können Kinder ab sechs Jahren in einem Intensivkurs erlangen. Dabei lernen sie in 15 Kurseinheiten zu 45 Minuten das Brustschwimmen und erhalten Tiefensicherheit. Zur Auswahl stehen folgende Kurse in den Sommerferien: 24. Juni bis 12. Juli von 10 bis 10.45 Uhr und von 12.45 bis 13.30 Uhr sowie 15. Juli bis 2. August, von 10 bis 10.45 Uhr. Der Schwimmkurs kostet 120 Euro.

Beim „Aqua Power“ erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Stadtverwaltung ein anspruchsvolles Ausdauer- und Ganzkörpertraining im Flach- und Tiefwasser. Durch gezielte Übungen mit und ohne Geräten werde effektiv die Muskulatur von Beinen, Armen, Po und Rumpf trainiert und gestrafft.

„Der Kurs richtet sich an Menschen, die intensiv trainieren möchten“, so Pressesprecherin Katharina Vokoun. Aqua-Power findet ab 5. Juni immer mittwochs von 18.30 bis 19.15 Uhr im Freibad Weißenfels statt. Die zehn Kurseinheiten zu 45 Minuten kosten 99 Euro.

Der Kurs „Aqua Senior“ ist ein Ganzkörpertraining für Kondition, Fettabbau und Muskelkräftigung. Muskeln werden kontinuierlich aufgebaut. „Die Wirbelsäule und Gelenke werden dabei entlastet und beweglich gehalten. Zur Intensivierung werden verschiedene Aqua-Geräte verwendet.“ Die Wassergymnastik eigne sich für Einsteiger oder alle, die sich auch im Alter noch fit halten wollen. Angeboten werden zwei Kurse. Der erste Kurs findet ab 4. Juni dienstags von 11 bis 11:45 statt. Ein zweiter Kurs startet am 6. Juni und findet donnerstags von 11 bis 11:45 Uhr statt. Die zehn Kurseinheiten zu 45 Minuten kosten 99 Euro.

Anmeldungen sind per Email an [email protected] oder telefonisch unter 0173/6 77 35 41 möglich.