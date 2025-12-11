Landrat Götz Ulrich informiert über mögliche Flächen. Eine Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagersuche möchte das Gebiet aber nicht so weit eingrenzen.

Weißenfels/MZ. - Weite Teile des Burgenlandkreises kommen für ein Atommüllendlager nicht infrage. Das verkündete Landrat Götz Ulrich (CDU) diese Woche im Kreistag und bezog sich dabei auf den neuesten Arbeitsstand der Bundesgesellschaft für Endlagersuche.