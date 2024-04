An einem in Weißenfels abgestellten Pkw haben unbekannte Diebe den Katalysator abmontiert. Wie hoch die Polizei den Schaden schätzt.

Blick auf einen Katalysator unter einem Auto. An einem in Weißenfels abgestellten Wagen haben Diebe jetzt dieses Bauteil abmontiert und gestohlen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - An einem Pkw, der in der Zeitzer Straße in Weißenfels (Burgenlandkreis) abgestellt war, haben unbekannte Täter den Katalysator abmontiert und gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte die Besitzerin am Dienstagnachmittag beim Starten ihres Fahrzeugs ein ungewöhnliches Geräusch bemerkt. Beim Blick unter den Pkw entdeckte sie das Fehlen des Katalysators. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.