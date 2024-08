Anneliese Prenzler (vorne r.) feierte mit Tochter Marion Trübner (l.), Enkelin Iris Klamt (2.v.l.) und Urenkelin Kristin Krieg im DRK Pflegeheim in der Marienstraße in Weißenfels ihren 100. Geburtstag.

Weißenfels - Luftballons und Blumensträuße schmücken den Geburtstagstisch, Sektgläser klingen. Jemand setzt Anneliese Prenzler ein kleines Krönchen auf den Kopf. Die Seniorin aus Weißenfels feierte am Dienstag im DRK-Pflegeheim in der Marienstraße ihren 100. Geburtstag. „Ich bin ein wenig aufgeregt“, gesteht sie. An ihrer Seite sind schon früh am morgen Tochter Marion Trübe, Enkelin Iris Klamt und Urenkelin Kristin Krieg, „Die Familie war für mich immer das wichtigste“, verrät die Jubilarin, die auf ein nicht immer einfaches Leben zurück blickt.