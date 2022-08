Weißenfelser Verein probt für schrille Reise in die 80er Jahre

Weißenfels/MZ - „Ich liebe jede Stunde“ - Karats Titel aus dem Jahr 1982 hallt durch den Saal in der Weißenfelser Christuskirche. Sänger Klaus-Dieter Kilian schwingt als „Opa Jürgen“ auf der Bühne den Besen. Eine Szene entführt in den Alltag einer Familie in den 1980er Jahren.