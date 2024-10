Romy Braun, Antje Riewe-Bez und Regina Nowatzki (v.l.) vom Music Art Verein in Weißenfels stellten das neue Musical-Projekt „9 to 5“ am Samstag im Weißenfelser Kulturhaus vor und kündigten die Casting-Termine für interessierte Mitwirkende an.

Weißenfels - Die Luft vibrierte förmlich vor Energie am Samstag im Weißenfelser Kulturhaus. Dort stellte der Weißenfelser Verein Music Art sein neues Musical-Projekt vor, das er im September kommenden Jahres auf die Bühne bringen möchte. „9 to 5“ (dt. von neun bis fünf) heißt das Stück, das auf dem gleichnamigen Hollywood-Film aus den 80er Jahren basiert. Gut 20 Jahre ist das her, doch das Thema habe nichts von seiner Aktualität verloren, so Vereinsvorsitzende Antje Riewe-Bez.

„Wir haben mal wieder Bock auf etwas Großes“, erklärt Riewe Bez. „Das Stück führt uns in die Büros der 80er Jahre in den USA. Es steckt voller Witz und einprägsamer Melodien von Songwriterin Dolly Parton. Und mit seiner humorvollen bewegten Handlung ist es ein absolut modernes Musical Highlight.“ Die grobe Handlung: Drei Sekretärinnen werden im Großraumbüro von ihrem tyrannischen Chef terrorisiert. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um sich gegen ihn zur Wehr zu setzen und werden damit sozusagen zur „Chefsache“. „Das Stück thematisiert eine humorvolle, selbstkritische Darstellung von Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz und feiert dabei das Miteinander der Kollegen.“ Die Botschaft: „Man sollte ruhig den Mut finden, sein eigenes Leben zum Positiven zu verändern.“

Auch neue Weihnachtsrevue im November

Für den Verein ist „9 to 5“ das sechste Musical, das man auf die Beine stellt. In den vergangenen Jahren hatte sich Music Art durch Projekte wie „Tabaluga und Lilly“, „Elisabeth - Legende einer Heiligen“, und „Kinder von Eden“ einen Namen gemacht. Hinzu kamen mehrere Revuen, darunter das „Musikalische Wintermärchen“ das übrigens am 29. November mit dem „Musikalischen Wintermärchen 2.0“ eine neue Auflage feiert.

Möglich gemacht werden die aufwändigen Projekte durch die 19 festen Mitglieder sowie rund 30 Projektmitglieder des Vereins, sowie der Unterstützung durch den Verlag Musik und Bühne, mit dem man eng zusammenarbeitet, dem Kulturamt der Stadt Weißenfels, der Tanzschule Heike Lattermann sowie Gesangspädagoge Michael Beck und Chorleiter Marcel Weigelt. Der Verein stemmt seine Projekte aus Eigen- und Fördermitteln sowie Spenden.

Mitwirkende sollten Zeit, Lust und Motivation mitbringen

„Für das neue Musical-Projekt suchen wir noch Mitwirkende auf und hinter der Bühne“, erklärt Riewe-Bez. Ziel sei eine Doppelbesetzung aller Rollen, darunter als Büroangestellte, Polizeibeamte, Krankenhauspersonal und sieben Zwerge. Aber auch Chorsänger, Tänzer, Statisten, sowie Helfer für den Bühnenbau, Maske, Requisite und das Catering werden benötigt. „Insgesamt planen wir mit einem Ensemble von 80 Personen.“

Was die Musical-Anwärter mitbringen sollten: „Wichtig sind vor allem Zeit, Lust und Motivation“, so die Vereinsvorsitzende. „Man benötigt schon eine Portion Ausdauer, da so ein Bühnenstück immer auch ein Entstehungsprozess ist.“ Singen zu können sei übrigens keine zwingende Voraussetzung. „Es gibt auch reine Schauspielerrollen.“ Insgesamt schaue der Verein zuversichtlich auf das Projekt. „Wir sind freudig aufgeregt“, so Riewe-Bez. Im Kulturhaus war diese Grundstimmung am Samstag bereits deutlich zu spüren.

Castingtermine für das Musical „9 to 5“ finden am 11. und 16. November von 10 bis 18 Uhr im Kulturhaus Weißenfels in der Merseburger Straße statt. Die Proben starten ab 10. Januar 2025 freitags von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Christus-Kirche in der Naumburger Straße.