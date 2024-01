Es ist zwar keine eierlegende Wollmilchsau, sondern nur ein normales Wollschwein, doch betrachtete „Rosenrot“ neugierig, was sich am Dienstag vor ihrem Gehege abspielte: Dort wurde von Ute Radestock, Martin Papke, Michael Heinemann und Christian Endt (v.l.n.r.) über die Übergabe des Heimatnaturgartens an die Stadt informiert.

Foto: Martin Walter