Anlässlich der Reichspogromnacht vor 86 Jahren lud das Weißenfelser Simon-Rau-Zentrum zu einem Gedenkrundgang ein. Was der Verein zudem plant, um an jüdische Opfer zu erinnern.

Der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke legte nach dem Gedenkrundgang an der ehemaligen jüdischen Synagoge in Weißenfels einen Kranz nieder.

Weißenfels - Was bleibt von einem Leben nach dem Tod, wenn rücksichtslose Rassisten versuchen, dessen gesamte Existenz auszulöschen?“ Dieser Frage gingen Zehntklässler der Weißenfelser Ökowegschule anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht von 1938 nach. Bei einem Rundgang, zu dem das Simon-Rau-Zentrum die Bürger der Stadt am Samstagabend eingeladen hatte, stellten die Schüler die Schicksale jüdischer Menschen vor, die in der Saalestadt gelebt haben - bis sie Opfer der Verfolgung durch das Nazi-Regime wurden.