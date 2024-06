Die Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1884. Wie der Jahrestag am Wochenende gefeiert wird und was Mitglieder über Geschichte und Gegenwart berichten.

Sport in Weißenfels

In der Bootshalle des Weißenfelser Rudervereins: der Vorsitzende Klaus Ritter (li.) und Klaus Baatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Wenn sich die Mitglieder des Weißenfelser Ruder-Vereins an diesem Freitag zur geselligen Jubiläumsrunde treffen, dann wird auch der Norweger Aake Fiskerstrand erwartet. „Uns verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft“, erzählt Klaus Ritter, der Vorsitzende des Ruder-Vereins, der an diesem Wochenende sein 140-jähriges Bestehen feiert. Seit 1982 ist Ritter, heute 74 Jahre alt, als Trainer regelmäßiger Teilnehmer bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewesen. Der Norweger war Rudertrainer in seiner Heimat. Entstanden ist eine Freundschaft, die bis heute hält.