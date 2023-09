Flohmarkt in Weißenfels Weißenfelser Optikermeister bietet seine Schaufenster-Dekoartikel zum Verkauf

Frank Thill, Optikermeister in Weißenfels, veranstaltet am Sonnabend einen ungewöhnlichen Flohmarkt. Was es da für Schnäppchen- und Raritätenjäger alles zu kaufen gibt.