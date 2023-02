Die Einrichtung stößt immer häufiger an die Grenzen ihrer Kapazität. Derweil hofft die Leiterin auf größere Unterstützung vom Land.

Weißenfels/MZ - Das Weißenfelser Frauenhaus musste in 2022 so viele Kinder wie noch nie in den letzten 30 Jahren aufnehmen. Darüber hat Birgit Peterz, die Leiterin des Hauses, informiert. Insgesamt musste die Einrichtung im vergangenen Jahr 75 Frauen und ihren Kindern Zuflucht vor häuslicher Gewalt gewähren, darunter waren 40 Kinder.