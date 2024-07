Weißenfels/MZ. - Bei Tempokontrollen im Burgenlandkreis haben Beamte der Weißenfelser Autobahnpolizei an den bisherigen Juli-Tagen 215 Temposünder ertappt. Insgesamt sei die Geschwindigkeit von 11.196 Fahrzeugen gemessen worden, teilte die Behörde mit, die offiziell Zentraler Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Sachsen-Anhalt Süd (ZVA) heißt. Details zu den Verstößen wurden nicht mitgeteilt. Im regionalen Vergleich schneiden die Autofahrer im Burgenlandkreis aber relativ gut ab: Der Anteil der Temposünder liegt bei 1,92 Prozent. In den anderen Landkreisen im Landessüden, in denen die ZVA-Beamten ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen vornehmen, waren die Raten etwas höher: So lag der Temposünderanteil im Landkreis Mansfeld-Südharz mit 269 Ertappten bei 10.123 Messungen bei 2,66 Prozent. Im Saalekreis waren es 2,34 Prozent (247/10.537) und in der Stadt Halle 2,2 Prozent (519/23.561). In ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich haben die Beamten im Juli 149.424 Fahrzeuge kontrolliert und 3.991 Tempoverstöße (2,67 Prozent) erfasst.