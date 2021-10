Weissenfels/MZ/ari - Die Stadt Weißenfels wird die gemeinnützige Heimatnaturgarten Weißenfels GmbH und den Literaturkreis Novalis im kommenden Jahr erneut mit einer festen Summe aus dem Haushalt unterstützen. Auf der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses erhielten entsprechende Beschlussvorschläge der Verwaltung jeweils eine einstimmige Zustimmung.

Weißenfels unterstützt Naturgarten und den Literaturkreis Novalis

Für den Heimatnaturgarten, seit 2004 in Trägerschaft der GmbH, werden demnach im kommenden Jahr 350.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das sind 8.000 Euro mehr als in diesem Jahr. Der Anstieg ist eine Folge gestiegener Personalkosten sowie höherer Ausgaben für geplante Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Insgesamt plant der Heimatnaturgarten im nächsten Jahr Ausgaben in Höhe von 402.800 Euro.

Der Literaturkreis wird im kommenden Jahr eine institutionelle Förderung in Höhe von 41.300 Euro aus dem städtischen Haushalt erhalten. Auch dieser Zuschuss ist etwas höher als im laufenden Jahr. Den Anstieg begründet der Verein mit einer Anpassung der Personalkosten aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Die Gesamtausgaben liegen nach Angaben des Vereins im Jahr 2022 bei 47.200 Euro. Der Literaturkreis Novalis kümmert sich um die Gedenkstätte in der Klosterstraße und bietet jährlich rund zehn öffentliche Veranstaltungen an.