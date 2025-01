Weißenfels/MZ. - Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Weißenfelser Stadtrates hat am Montagabend einstimmig den Entwurf des Büros Behles & Jochimsen für die neue Bibliothek in der Jüdenstraße bestätigt. Die Berliner Architekten sind als Sieger aus einem von der Stadt Weißenfels ausgelobten Planungswettbewerb hervorgegangen. Der Entwurf für den Bereich der Jüdenstraße 1-5 und der Kleinen Kalandstraße 2 sowie 6-12 sieht eine Verbindung zwischen gründerzeitlichem Altbau und einem Neubau vor. Das historische Gebäude in der Jüdenstraße 1 soll erhalten bleiben und harmonisch in einen zweigeschossigen Neubau aus Holz mit verglaster Fassade integriert werden.

