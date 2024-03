Weissenfels/MZ. - Nicht erst, doch spätestens seit der Corona-Pandemie sind digitale Geräte auch an den Grundschulen des Burgenlandkreises nicht mehr wegzudenken. Das haben sich die drei großen Städte des Burgenlandkreises in den vergangenen Jahren einiges kosten und fördern lassen. Für die neun Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Weißenfels seien seit 2020 etwa 930.000 Euro für die digitale Ausstattung aufgewendet worden, wovon rund 614.000 Euro über das Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schule“ kamen. Und allein im diesjährigen Haushalt seien weitere 320.000 Euro veranschlagt, wie Stadtsprecherin Katharina Vokoun mitteilt.

In die sieben Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Zeitz sind laut Sachgebietsleiterin Katrin Gröschel seit 2020 wiederum circa 276.000 Euro für die digitale Ausstattung geflossen, wovon rund 189.000 Euro über den Digitalpakt gefördert wurden. Die Stadt Naumburg ist wiederum für sechs Grundschulen zuständig. Wie viel sie seit 2020 für die digitale Ausstattung investiert hat, könne krankheitsbedingt zwar vorerst nicht beantwortet werden. Doch Stadtsprecherin Linda Ehrlich verweist auf die jüngste Ausstattungsrunde. Dank einer hundertprozentigen Förderung aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung seien vor Kurzem für circa 118.000 Euro 18 „mobile Videokonferenzsysteme“, also digitale Tafeln samt der dazugehörigen Technik für die sechs Schulen angeschafft worden.

Hauptsächlich digitale Tafeln und Tablets oder Notebooks

Neben der nötigen Internet- und anderweitigen Infrastruktur wurden in den vergangenen Jahren auch in Weißenfels und Zeitz hauptsächlich digitale Tafeln angeschafft. Hinzu kamen Tablets beziehungsweise andere Geräte für die Schüler. Laut Katharina Vokoun wurden in den Weißenfelser Grundschulen Klassensätze mit jeweils rund 24 iPads ausgegeben. An Zeitzer Grundschüler seien laut Katrin Gröschel bislang 74 Notebooks verteilt worden.

Die digitale Ausstattung war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Kreiselternrats. Dabei sei aufgefallen, dass diese im Burgenlandkreis von Grundschule zu Grundschule „sehr unterschiedlich“ ausfällt, wie der Vorsitzende Nico Hinz sagt. Viele seien „sehr gut ausgestattet“, doch gebe es auch Grundschulen, „wo nur die Schulleiter und vielleicht die Lehrer mit Computern in Kontakt kommen“. Zwar sei es einhellige Meinung im Kreiselternrat gewesen, dass es in den ersten Klassen wichtig sei, „Dinge wie Schreiben und Rechnen analog zu lernen“.

Powerpoint, Excel und Word ab der fünften Klasse

Allzu lange dürfe aber auch nicht damit gewartet werden, die Kinder an die digitale Technik und Programme heranzuführen. „Es gibt Beispiele, dass Kinder in die fünfte Klasse kommen und nicht wissen, was Powerpoint, Excel und Word ist. Aber sie müssen dann an den weiterführen Schulen damit arbeiten“, sagt Nico Hinz. Die Forderung des Kreiselternrats sei deshalb: „Entweder die Voraussetzungen an den weiterführenden Schulen zu senken oder an den Grundschulen zu erhöhen.“

Die medienpädagogische Beraterin des Burgenlandkreises, Jana Maurer-Trautmann, bestätigt, dass der Umgang mit bestimmten digitalen Programmen „teils ab der fünften Klasse schon als Voraussetzung“ gesehen werde. „An den Grundschulen ist der punktuelle Einsatz von digitaler Technik sinnvoll“, findet sie. „Aber Lesen und Schreiben sollten weiter auf Papier gelernt werden“, stimmt Jana Maurer-Trautmann dem Kreiselternrat zu.

Bilder und Videosequenzen machen Unterricht „nachvollziehbarer und motivierender“

„Bloßes Videoschauen ist nicht sinnvoll“, um den Schülern Lehrinhalte zu vermitteln, ergänzt sie. Doch der Vorteil der modernen Medien sei ihre Interaktivität. Wenn die Lehrer ihren Unterricht beispielsweise durch Bilder und kurze Videosequenzen auf den digitalen Tafeln ergänzen, könne dies „den Unterricht nachvollziehbarer und motivierender“ machen, als wenn die Schüler nur Arbeitsblätter vor sich haben.

Sie empfiehlt die Arbeit mit Computern und Tablets ab der vierten Klasse. In dieser Klassenstufe sollten die Kinder dann an Fragen herangeführt werden wie: „Wie recherchiert man im Internet? Auf welchen Seiten kann und sollte ich mich bewegen? Und auf welchen nicht?“ Schulen können sich für eine Beratung gern an sie wenden. Vorgaben erachtet sie aber nicht als zielführend. „Die Lehrer können selbst sehr gut einschätzen, ab welchem Alter welche Art von Digitalisierung sinnvoll ist“, sagt Jana Maurer-Trautmann.

Kontakt zur medienpädagogischen Beraterin des Burgenlandkreises für die Schulen telefonisch unter 03445/732140 und per E-Mail an [email protected]

Das sieht auch Cindy Kasprzik so. Die Schulleiterin der Rippacher Grundschule und Klassenlehrerin der dritten Klasse findet es wichtig, dass bereits in den Grundschulen der Umgang mit digitalen Medien vermittelt wird. „In den höheren Klassen kann man die Technik gut für die Recherche nutzen und beispielsweise auch digital Plakate und Ähnliches erstellen“, sagt Cindy Kasprzik. „Aber trotz Digitalisierung muss das Schreiben und Kopfrechnen analog gelernt werden“, sagt auch sie.

„Die Digitalisierung sollte in den Grundschulen nicht einen zu hohen Stellenwert einnehmen“, meint indes der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU). Zwar sei „die Zukunft digital“ und es deshalb „grundsätzlich richtig, dass die Kinder lernen, wie sie mit der Technik umgehen“. Die Bildschirmzeit sollte im jüngeren Alter seiner Einschätzung nach aber so gering wie möglich gehalten werden und „das Lesen in Büchern und das Schreiben mit dem Stift auch in Zukunft Priorität haben, weil dabei ganz andere Verbindungen im Gehirn entstehen“.