Wo am Wochenende trotz Regen gefeiert wurde

Blick in die Zorbauer Festscheune beim Auftritt der Leißlinger Blasmusikanten.

Weißenfels - Während das Glühweinfest am Bismarckturm in Weißenfels, das am Sonnabend hätte stattfinden sollen, wetterbedingt abgesagt worden war (die MZ berichtete), haben sich andere Veranstalter entschieden, ihre geplanten Weihnachtsfeierlichkeiten wie geplant durchzuführen.