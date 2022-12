Weihnachtsfenster in Meuchen lassen Dorf bei Lützen erstrahlen

In Meuchen gibt es auch dieses Jahr wieder die bekannten Weihnachtsfenster. 37 Häuser beteiligen sich dieses Jahr. Welche besonders kreativ geschmückt sind.

Ein Weihnachtsfenster der besonderen Art findet sich dieses Jahr in Meuchen auf dem Hof Nummer 22 von Familie Treudler. Jedes Wochenende werden hier um 17 Uhr auf einer Leinwand alte Defa-Märchenfilme abgespielt. So zeigt Jasmin Treudler beispielsweise den Klassiker „Frau Holle“.

Meuchen/MZ - Seit nunmehr sieben Jahren wird Meuchen jedes Mal zur Adventszeit in ein Lichtermeer verwandelt: An jeder Ecke in dem Lützener Ortsteil funkelt es. Mal sind es Fenster, mal Vorgärten, mal Schaukästen und mal ganze Höfe, welche die Anwohner mit kreativen Ideen hergerichtet und weihnachtlich geschmückt haben.