Tannenbaumfeuer in Starsiedel Weihnachtsbaum-Verbrennen zieht trotz schlechtem Wetter Besucher an

Das erste Tannenbaumfeuer in Starsiedel bei Lützen ist nach Einschätzung der Organisatoren ein voller Erfolg - auch wenn gar keine Weihnachtsbäume verbrannt wurden. Was mit den Tannen und Co. passiert ist und ob es eine Neuauflage geben wird.