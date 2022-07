Wegen Hitze: Heimatnaturgarten in Weißenfels ändert Öffnungszeiten

Weissenfels/MZ - Der Heimatnaturgarten in Weißenfels hat für diesen Dienstag und Mittwoch seine Öffnungszeiten geändert. So sind die Besucher an beiden Tagen schon von 7.30 Uhr bis 15 Uhr willkommen. Üblicherweise ist von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Vorverlegung begründet die Leiterin Ute Radestock mit der an beiden Tagen zu erwartenden Hitzewelle. Über 36 Grad Celsius prognostiziert der Wetterdienst.

So können die Besucher die morgendlichen und noch kühleren Stunden für einen Spaziergang durch den Park nutzen und die Tiere beobachten. Diese würden am Nachmittag auch nicht mehr zu sehen sein, weil sie sich zurückziehen und schattige Plätze aufsuchen, so Ute Radestock. In der Vergangenheit waren aus diesem Grund schon einmal die Öffnungszeiten geändert worden. Die Besucher hätten dies damals begrüßt, so die Leiterin.