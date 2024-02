Wie Schulen in Weißenfels, Lützen und Hohenmölsen auf den Streik der Busfahrer im Burgenlandkreis reagieren.

Wegen Arbeitsniederlegung gibt es an manch Schulen eher Zeugnisse

Im Burgenlandkreis und bundesweit legen Busfahrer am Freitag die Arbeit nieder.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Rien ne va plus – nichts geht mehr, heißt es am morgigen Freitag im Busverkehr des Burgenlandkreises. Wie die Kreisverwaltung bestätigt, werden aufgrund des Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi keinerlei Busse der kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft (PVG) rollen. Das hat Folgen für die Schulen im Landkreis, für die es der letzte Tag vor den Winterferien ist. Sie seien von der Kreisverwaltung über die Busausfälle informiert worden. Deren Bildungsamt lägen aber „kaum Daten darüber vor, wie die Schulen ihren Unterricht am Freitag organisieren, da dies im Verantwortungsbereich der Schulleitung liegt“, sagt Kreissprecherin Christina Vater.