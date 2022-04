Was sich im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling ändern soll

Leissling/MZ - Alle Hände voll zu tun hat Claudia Theilig in diesen Tagen. Erst vor zwei Wochen hat sie die Leitung des Centermanagements im Einkaufszentrum (EKZ) „Schöne Aussicht“ in Leißling wieder in ihre Hände genommen. Eine überraschende Rückkehr an ihre „alte“ Wirkstätte, nachdem sie erst im Januar von dieser Position zurück getreten war. „Jetzt freue ich mich darauf, den Umbau und die Neugestaltung des gesamten Einkaufszentrums zusammen mit den Händlern zu begleiten“, sagt sie.