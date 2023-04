Weißenfels/MZ - Es gibt Zeiten, die im Leben eines Menschen besonders tiefe Spuren hinterlassen. Für viele gehört die Corona-Pandemie dazu. Die Journalisten Bärbel Schmuck und Birger Zentner haben sich gemeinsam auf eine spannende Suche nach solchen Spuren gemacht. Am kommenden Dienstag, 25. April, wird in der Weißenfelser Marienkirche die Ausstellung „...Und dann kam Corona“ eröffnet, in der 23 Menschen aus der Region in Text und Foto porträtiert werden.

