Der Gröbitzer Männerchor feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Wie man das Jubiläum feiern will und welche frischen Impulse dabei gesetzt werden.

Was Gröbitzer Männerchor zum Jubiläum plant und wie man frische Impulse setzt

er vierstimmige Männerchor Gröbitz wird von Kay Baumer (r.) geleitet und feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Unterstützt werden die Mitglieder im schwarzes Jacket von einigen Sängern des Leißlinger Männerchors, hier im roten Jacket.

Gröbitz - „Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass …“ Wenn die Zeilen des alten Volkslieds, das sich rund um die Weinernte dreht, aus knapp 20 Kehlen schallt, dann steigt die Stimmung im Publikum spürbar. „Für uns ist das Stück bei jedem Auftritt ein Muss“, sagt Udo Sander. Er ist Vorsitzender des Gröbitzer Männerchors, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert.