Wal schwimmt in Fuhneaue: Zum 625-jährigen Stadtjubiläum von Wolfen gibt es ein neues Highlight

Wolfen/MZ. - Erwartungsfroh sind viele Kinder am frühen Freitagabend vom Sommerkino in der Wolfener Fuhneaue um den Teich herum zum neuen Spielplatz gezogen. Und bekamen dort große Augen. Denn in der Fuhneaue tummeln sich nun ein Wal und ein Delfin. Die Meerestiere sind Spielgeräte des komplett neu gestalteten Spielareals, das zum Start des Jubiläumsfestes „625 Jahre Wolfen“ eröffnet wurde.