Warum nicht alle Schulen im Burgenlandkreis den Abiball feiern

Weissenfels/MZ - Lange hatten die Abiturienten der Gymnasien in der Region Weißenfels gehofft, dass sie das Ende ihrer Schulzeit mit einem glamourösen Ball feiern können. Bei den Hohenmölsenern und den Abgängern der Berufsbildenden Schulen II (BBS II) geschah dies auch schon. Doch aktuell findet so ein Ball absehbar nur noch für den Abschlussjahrgang des Goethegymnasiums Weißenfels statt.

Catering vom Betreiber des Bowlingcenters und der „Schnitzelschmiede“

Um die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung auch einhalten zu können, findet der Ball am kommenden Freitag auf dem Schlossvorplatz in Weißenfels statt. Zum Schutz vor schlechtem Wetter werden Pavillons aufgestellt. Einlass ist 18 Uhr und Beginn 19 Uhr, teilt Schulleiter Jürgen Mannke mit. Das Catering übernimmt Christian Heiland, der in Weißenfels ein Bowlingcenter und das Restaurant „Schnitzelschmiede“ betreibt.

Vorher werden den 66 Mädchen und Jungen in zwei Durchgängen die Zeugnisse in der Aula des Gymnasiums übergeben. Mannke wird daher zwei Reden halten, in denen er unter anderem auch besondere Leistungen hervorhebt. Beispielsweise die der beiden Schüler, die ihr Abitur mit 1,0 bestanden haben.

Abiball an anderen Schulen im Burgenlandkreis findet nicht statt

Für die beiden zehnten Klassen und die Abiturienten der Freien Gesamtschule Gustav-Adolf in Lützen ist eine gemeinsame Zeugnisübergabe vorgesehen. Sie wird am 9. Juli ab 15 Uhr im Freien im Park des Schlosses stattfinden, teilt der stellvertretende Schulleiter, Klaus-Dieter Hinz, mit. Musikalisch werde das „Canella-Trio“ aus Leipzig die Veranstaltung umrahmen. Es würden zudem Dankesworte vom Förderverein, Schulleitung und Abschlussklassen-Vertretern gesprochen. Er rechne mit einer längeren Feierstunde, denn wegen der Corona-Regeln können die Schüler nicht in Gruppen nach vorne treten, und so werden ihnen allen einzeln die Zeugnisse überreicht.

Einen Abschlussball gibt es aber nicht. Zwar war dafür lange in Spergau eine Festhalle reserviert gewesen. Dieser Termin musste aber bis zu einem bestimmten Datum endgültig zu- oder abgesagt werden. Durch den Prüfungsstress und verbunden mit den unsicheren Regeln in der Pandemie habe man sich entschlossen, den Termin zu stornieren. Für die Realschüler sei aber eine Feier geplant worden und diese werde nach der Zeugnisübergabe im Lokal „Amboss“ in Poserna ausgerichtet.

Große Veranstaltung wegen Personalmangel nicht durchführbar

In Großkorbetha findet die Zeugnisübergabe am 8. Juli und damit einen Tag früher als vorgesehen statt. Eigentlich waren sie und der Abiturball für den kommenden Freitag geplant. Jedoch musste das Restaurant „Schumanns Garten“ in Weißenfels den Ball kurzfristig absagen. Wie die Schüler erzählten, habe der Grund darin gelegen, dass nicht genug Servicepersonal vorgehalten werden kann, so Schulleiterin Katrin Breuer.

Das bestätigt der Geschäftsführer von „Schumanns Garten“, Ralf Müller, der dies sehr bedauert. So eine große Veranstaltung bedürfe nicht nur der Bedienung der Gäste, sondern auch einer guten Vorbereitung und dafür sei derzeit einfach nicht genügend Fachpersonal vorhanden.

Zeugnisübergabe und Ball fanden in Hohenmölsen am 3. Juli im Bürgerhaus statt

Die Schüler visieren für diese Feierlichkeit nun den September an. Wo der Abiball dann stattfinden soll, konnte Katrin Breuer noch nicht beantworten. Die Organisation und Ausrichtung liege bei den Schülern. „Wir haben aber durch diese Veränderung die Zeugnisübergabe einen Tag vorverlegt“, sagt die Leiterin. Die Schulleitung hält ebenfalls an ihrem lange vorbereiteten Konzept fest und wird sie in der Mensa veranstalten. Die großen Fenster an beiden Seiten des Raumes lassen sich öffnen und so sei für eine gute Belüftung gesorgt.

Was diese Schulen noch vor sich haben, haben die Hohenmölsener und die Abiturienten der BBS II bereits hinter sich. Zeugnisübergabe und Ball fanden in Hohenmölsen am 3. Juli im Bürgerhaus statt. Die BBS-Abiturienten nahmen ihre Zeugnisse ebenfalls am 3. Juli im Kulturhaus Weißenfels entgegen. Anschließend feierten die Klassen jeweils für sich den Schulabschluss.