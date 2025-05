Solche Kameras hängen seit wenigen Tagen an mehreren Straßen im Burgenlandkreis.

Weißenfels - Sie sind an mehreren Straßen im Burgenlandkreis aufgetaucht, werden in sozialen Netzwerken heiß diskutiert und es wird spekuliert: Kameras wie im Foto hängen seit Beginn der Woche an Laternenmasten und Verkehrsschildern.