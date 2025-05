Jaucha/MZ. - Wie langwierig es ist, in Deutschland etwas bauen zu können, zeigt sich aktuell am Beispiel eines Solarfelds, welches das auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen „wpd“ auf der Hochkippe Jaucha bei Hohenmölsen errichten möchte. Bereits 2022 hatte der Keutschener Landwirt Martin Beck, Miteigentümer der Fläche, von den Plänen erzählt und das Gelände gezeigt. Doch nun geht es allmählich voran. Am Donnerstag hat der Hohenmölsener Stadtrat der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans mit nur einer Gegenstimme von Astrid Rauner (AfD) seinen Segen gegeben.

