Aus „Schauers Kraftfahrzeuge“ in der Markwerbener Straße wird „RS Automobile“. Weshalb und was Kunden erwartet, erzählt der neue Inhaber Ralf Schulze.

Ralf Schulze (links), Inhaber von „RS Automobile“, freut sich, dass er das Team von „Schauers Kraftfahrzeuge“ übernehmen kann. Auch René Berger (3. v. r.) macht sich in der Markwerbener Straße mit dem Aufbereitungsservice „Autoshine“ selbstständig.

Weissenfels/MZ. - Bei vielen Autofahrern steht gerade der Wechsel von den Winter- zu den Sommerrädern an. Passend dazu ereignet sich gerade auch im Autohaus in der Markwerbener Straße ein Wechsel. Mit seinen 70 Jahren tritt Lothar Schauer den Ruhestand an, nachdem er dort jahrelang „Schauers Kraftfahrzeuge“ geleitet hat.