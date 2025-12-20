Nachdem er seit 2018 „oben ohne“ dastand, hat der Wasserturm in Lützen eine neue Haube bekommen. Wer die gebaut hat und wie es in Zukunft mit dem Wahrzeichen weitergehen soll.

Warum der Lützener Wasserturm eine neue Haube bekommen hat

Seltener Einblick von oben: Der Wasserturm in Lützen noch ohne Dach.

Lützen - Eines der Lützener Wahrzeichen hat rechtzeitig vor dem Fest eine neue „Mütze“ bekommen – wenn auch keine rote mit Plüsch und Bommel, aber doch eine solide Haube aus Holz. Die Rede ist vom knapp 100 Jahre alten Wasserturm in der Karl-Marx-Straße. Der war seit 2018 gewissermaßen „oben ohne“.